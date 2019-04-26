وفاة والد إيميليانو سالا بأزمة قلبية بعد 3 شهور من رحيل نجله

تُوفِّي والد لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا إثر نوبة قلبية بعد ثلاثة أشهر من مصرع ابنه في حادث تحطم طائرة فوق بحر الشمال.

وتوفي هوراسيو سالا على فراشه في بلدة بروغريسو بالأرجنتين صباح الجمعة عن 58 عامًا وذلك بعد 3 شهور فقط من مقتل ابنه البالغ عمره 28 عامًا عندما تحطمت طائرة كانت تقله إلى كارديف أعلى القنال الإنجليزي.

وعانى هوراسيو من حزن شديد منذ ذلك الحين وقال السياسي المحلي خوليو مولر: ”إن هوراسيو لم يتمكن من التغلب على أثار وفاة إيمليانو“.

اكتشف السيد سالا من خلال تقارير وسائل الإعلام أن ابنه مفقود بعد اختفاء طائرته. وتأكد من وفاته بعد يومين.

ووصف هوراسيو ابنه حينها ”إنه فتى صغير متواضع. قاتل دائمًا من أجل تحقيق أحلامه“.

وقال مولر عن وفاة هوراسيو إن المسعفين هرعوا إلى منزله ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، موضحًا لمحطة ”لا ريد“ الإذاعية المحلية ”في الساعة الخامسة صباحًا، اتصلت بي زوجته وكانت غاضبة جدًا. كان الأطباء هناك ولكن عندما وصلت إلى منزلهم لقد مات بالفعل“.

تأتي وفاته بمثابة ضربة جديدة لشقيق إميليانو سالا الذي ما زال حزينًا، داريو وأخته رومينا والأم مرسيدس.

وقال دكتور ريبرو، صديق السيد سالا، لصحيفة ”لا ناسيون“ الأرجنتينية: ”أمضينا نصف ساعة معًا في الحديث عن محصول فول الصويا. بدا أفضل، وأكثر استعدادًا للتحدث“.

وكان المهاجم إيميليانو سالا في طريقه إلى كارديف في يناير الماضي بعد انتقاله من نانت الفرنسي عندما سقطت طائرة بايبر ماليبو بقيادة ديفيد إبوتسون في القنال الإنجليزي.