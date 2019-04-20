توخيل يلمح إلى مشاركة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، إن المهاجم البرازيلي نيمار قد يعود للمشاركة مع الفريق عندما يستضيف موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، غدًا الأحد.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي اليوم عن نيمار: ”إنه يعمل بجدية وبحالة ذهنية جيدة. يمكن أن نستعيده غدًا“.

وغاب نيمار، الذي سجل 13 هدفًا خلال 13 مباراة في الدوري هذا الموسم، عن الملاعب منذ إصابته في قدمه خلال شهر يناير الماضي.

ويمكن لباريس سان جيرمان التتويج بلقبه الثامن في الدوري حال فوزه على موناكو في استاد بارك دي برينس، غدًا.

وودع باريس سان جيرمان، في غياب نيمار، دوري أبطال أوروبا من دور الـ16؛ عقب خسارته 1/3 على ملعبه في مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد، بعدما تغلب على الفريق الإنجليزي 2/0 في مباراة الذهاب في أولد ترافورد.

وفي غياب المهاجم إدينسون كافاني مؤخرًا للإصابة وابتعاد العديد من اللاعبين المؤثرين في الفريق عن مستواهم، حصد الفريق نقطة واحدة في آخر 3 مباريات بالدوري.

وسيلتقي سان جيرمان مع ستاد رين في نهائي كأس فرنسا يوم السبت المقبل، في مباراة يأمل توخيل خلالها أيضًا استعادة القائد تياغو سيلفا عقب تعرضه لإصابة عضلية الأسبوع الماضي.

ويتفوق باريس سان جيرمان، الذي يملك 81 نقطة من 32 مباراة، على ليل صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب على أرض تولوز، غدًا الأحد، أيضًا، بفارق 17 نقطة.