باريس سان جيرمان يعاقب مبابي.. تعرّف على السبب

قرر توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان معاقبة نجمه وهدافه كيليان مبابي من مواجهة نانت عقب انتقاد النادي الفرنسي، والقول إنه يفتقد الشخصية بعد الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام ليل يوم الأحد الماضي.

وانتقد المهاجم الشاب زملاءه في الفريق عقب الخسارة أمام ليل، قائلًا:“سنتوج باللقب لكن لا يمكن أن نخسر بهذه النتيجة، وهذا ليس طبيعيًا، ونفتقد إلى شخصية الفريق وهذا أحد عيوبنا، وعلينا تصحيح ذلك، لعبنا مثل الهواة“.

ويرى المدير الفني الألماني أن تصريحات الدولي الفرنسي غير ضرورية واستبعده من خوض مباراة نانت التي ستحسم لقب الدوري للعام الثامن على التوالي في وقت لاحق، يوم الأربعاء.

وقال توشيل:“من السهل للغاية القول ما قاله مبابي إننا نفتقر للشخصية، لكن هذه المباراة تعكس عكس ما يفكر فيه الجميع، وافتقدنا العديد من اللاعبين خلال المباراة، وكنا بحاجة للمزيد من الأداء بكفاءة“.

ومن المرجح أن يكون توشيل قد قرر إراحة أفضل لاعب شاب في كأس العالم الأخيرة في روسيا لمواجهة موناكو، يوم الأحد المقبل، ورين، في نهائي كأس فرنسا في 27 أبريل/نيسان الحالي.