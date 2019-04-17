الاتحاد الآسيوي يكشف عن قرعة الدور الأول للتصفيات رغم الغموض حول كأس العالم 2022

سحبت آسيا قرعة الدور الأول من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي تضم أقل المنتخبات من حيث التصنيف، اليوم الأربعاء، رغم أن الاتحاد الدولي (الفيفا) لم يعلن بعد عدد الدول المشاركة في النهائيات.

ويواصل جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، محاولاته للترويج لخطته بإقامة كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 وهو ما يستلزم على الأرجح مشاركة دول أخرى في الشرق الأوسط لاستضافة مباريات إلى جانب قطر صاحبة الأرض.

Here's the draw results. Who will advance to the Round 2? Tell us! ⭕️ First-leg: June 6, 2019

⭕️ Second-leg: June 11, 2019. pic.twitter.com/JXy1Pmfhcr — #AsianCup2023 (@afcasiancup) April 17, 2019

واستطلع الفيفا رأي سلطنة عمان والكويت في المشاركة في الاستضافة، وسيتخذ القرار النهائي في الجمعية العمومية في باريس بالخامس من يونيو/ حزيران بخصوص عدد الدول المشاركة وشكل المسابقة.

ورغم هذا الغموض سحب مسؤولو الاتحاد الآسيوي قرعة الدور الأول للتصفيات بمشاركة أقل 12 منتخبًا في التصنيف.

وستلعب جزيرة غوام بالمحيط الهادي، التي حققت بضع مفاجآت في بداية تصفيات كأس العالم 2018، مع بوتان بينما تلتقي باكستان مع كمبوديا.

وستكون ماليزيا على موعد مع تيمور الشرقية، فيما تلعب لاوس مع بنجلادش، ومكاو مع سريلانكا، وسلطنة بروناي مع منغوليا.

وستقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب يومي الـ 6 والـ11 من يونيو/ حزيران، وتتأهل المنتخبات الفائزة للظهور في سحب القرعة الرئيسة لكأس العالم في يوليو/ تموز في قطر.