الاتحاد الآسيوي يكشف عن قرعة الدور الأول للتصفيات رغم الغموض حول كأس العالم 2022

سحبت آسيا قرعة الدور الأول من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي تضم أقل المنتخبات من حيث التصنيف، اليوم الأربعاء، رغم أن الاتحاد الدولي (الفيفا) لم يعلن بعد عدد الدول المشاركة في النهائيات.

ويواصل جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، محاولاته للترويج لخطته بإقامة كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 وهو ما يستلزم على الأرجح مشاركة دول أخرى في الشرق الأوسط لاستضافة مباريات إلى جانب قطر صاحبة الأرض.

Here's the draw results. Who will advance to the Round 2? Tell us!

⭕️ First-leg: June 6, 2019

⭕️ Second-leg: June 11, 2019. pic.twitter.com/JXy1Pmfhcr

