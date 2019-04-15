صدارة بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني وإصابة شتيندل.. ضمن أبرز 5 نقاط من الجولة الـ29 للمسابقة

سحق بايرن ميونخ منافسه فورتونا دوسلدورف 4-1 لينتزع الصدارة في دوري الدرجة الأولى الألماني، متقدمًا بنقطة واحدة على بروسيا دورتموند الذي فاز على ماينتس 2-1.

وفيما يأتي أبرز 5 نقاط من الجولة الـ29.

*إصابة شتيندل

سيغيب لارس شتيندل، قائد بروسيا مونشنغلادباخ، لعدة أشهر عقب إصابته بكسر في عظمة الساق في أول دقيقة من مباراة الفريق أمام هانوفر.

وخضع شتيندل، الذي أصيب -أيضًا- في نهاية الموسم الماضي وغاب عن كأس العالم 2018، لجراحة، أمس الأحد، وسيغيب عن صراع مونشنغلادباخ على نيل مكان في دوري أبطال أوروبا.

*أهداف كومان الحاسمة

سجل كينغسلي كومان هدفين في انتصار بايرن ميونخ 4-1 على فورتونا دوسلدورف ليهز الشباك خمس مرات هذا الموسم وهي أفضل حصيلة له منذ انضمامه لبايرن عام 2017.

وسجل كومان، الذي غاب لفترات طويلة في المواسم الماضية بسبب الإصابة، ما إجماليه 10 أهداف في دوري الدرجة الأولى الألماني وفاز بايرن في كل مرة يهز فيها اللاعب الشباك.

* بداية رائعة

كان تولي مارتن شميدت تدريب أوغسبورغ، هو سادس تغيير لمدرب في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، لكن المدرب السويسري هو الوحيد الذي استمتع ببداية مظفرة مع ناديه الجديد.

وفاجأ أوغسبورغ مستضيفه آينتراخت فرانكفورت بفوزه 3-1 ليزيد من فرصه للبقاء في دوري الأضواء.

* تألق الحارس بيركي

سجل جيدون سانتشو (19 عامًا) لاعب دورتموند هدفين أمام ماينتس ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق ضمن صفوف الفريق يسجل عشرة أهداف في دوري الدرجة الأولى الألماني.

لكن الحارس رومان بيركي هو ودون شك رجل المباراة بعد تصديه لتسع محاولات وهو ما يزيد عن كافة محاولاته في أي مباراة أخرى هذا الموسم ليمنع ماينتس من التسجيل.

وأنقذ الحارس السويسري فرصة خطيرة من مدى قريب في الدقائق الأخيرة ليمنع الفريق الزائر من التعادل، ويبقي دورتموند على مقربة من بايرن المتصدر قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.

*سجل هافرتس

سجل الموهبة الصاعدة كاي هافرتس هدفه الـ 13 في الدوري هذا الموسم مع بايرن ليفركوزن في الفوز 1-صفر على شتوتغارت.

وبات الدولي الألماني البالغ من العمر 19 عامًا ثاني أصغر لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى في البلاد يحقق هذا الإنجاز في موسم واحد، خلف هورست كوبل الذي حقق هذا الإنجاز أثناء لعبه مع شتوتغارت في موسم 1967-1968.