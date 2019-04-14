بايرن ميونخ يستعيد صدارة ترتيب الدوري الألماني من بروسيا دورتموند بالفوز على فورتونا دوسلدورف (فيديو)

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني من منافسه بروسيا دورتموند، بعد فوزه خارج أرضه 4/1 على فورتونا دوسلدورف، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ29، من البوندسليغا.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان هدفين، في الدقيقتين 15 و41، في حين سجل سيرجي غنابري وليون غوريتسكا الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 55 و92، وأحرز دودي لوكيباكيو هدف فورتونا دوسلدور الوحيد، في الدقيقة 89.

ورفع الفوز رصيد بايرن ميونخ إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وتتبقى 5 مباريات لكل من بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

حيث يستضيف بايرن ميونخ فيردر بريمن، ثم يرحل لملاقاة نورنبيرغ، ثم يستضيف هانوفر، قبل أن يرحل لمواجهة لايبزيغ، قبل أن يختتم المسابقة عندما يستضيف آينتراخت فرانكفورت.

في حين يحل بروسيا دورتموند ضيفًا على فرايبورغ، ثم يستقبل شالكه، قبل أن يحل ضيفًا على فيردر بريمن، في حين يستضيف فورتونا دوسلدورف، على أن يختتم المسابقة بمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ.

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 1-0 فورتونا دوسلدورف | هدف اول لـ بايرن كومان#فورتونادوسلدورف_البايرن #F95FCB ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/5J6JHINkU9 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 2-0 فورتونا دوسلدورف | هدف ثاني لـ بايرن كومان#فورتونادوسلدورف_البايرن #F95FCB ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/ebR6AnMKFy — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 3-0 فورتونا دوسلدورف | هدف ثالث لـ بايرن غنابري#فورتونادوسلدورف_البايرن #F95FCB ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/wvdD7VS8bb — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 3-1 فورتونا دوسلدورف | هدف اول لـ فورتونادوسلدورف#فورتونادوسلدورف_البايرن #F95FCB ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/kfGdKX8Cne — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩