بايرن ميونخ يستعيد صدارة ترتيب الدوري الألماني من بروسيا دورتموند بالفوز على فورتونا دوسلدورف (فيديو)

بايرن ميونخ يستعيد صدارة ترتيب الدوري الألماني من بروسيا دورتموند بالفوز على فورتونا دوسلدورف (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني من منافسه بروسيا دورتموند، بعد فوزه خارج أرضه 4/1 على فورتونا دوسلدورف، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ29، من البوندسليغا.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان هدفين، في الدقيقتين 15 و41، في حين سجل سيرجي غنابري وليون غوريتسكا الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 55 و92، وأحرز دودي لوكيباكيو هدف فورتونا دوسلدور الوحيد، في الدقيقة 89.

ورفع الفوز رصيد بايرن ميونخ إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وتتبقى 5 مباريات لكل من بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

حيث يستضيف بايرن ميونخ فيردر بريمن، ثم يرحل لملاقاة نورنبيرغ، ثم يستضيف هانوفر، قبل أن يرحل لمواجهة لايبزيغ، قبل أن يختتم المسابقة عندما يستضيف آينتراخت فرانكفورت.

في حين يحل بروسيا دورتموند ضيفًا على فرايبورغ، ثم يستقبل شالكه، قبل أن يحل ضيفًا على فيردر بريمن، في حين يستضيف فورتونا دوسلدورف، على أن يختتم المسابقة بمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ.

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