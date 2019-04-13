بروسيا دورتموند يهز ماينز وينقض على صدارة ترتيب الدوري الألماني مؤقتًا

انقض فريق بروسيا دورتموند، اليوم السبت، على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني ”مؤقتًا“، بتغلبه على ضيفه ماينز بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وتقدم بروسيا دورتموند بهدفين عن طريق الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقتين 17 و24 من زمن اللقاء.

ونجح ماينز بتقليص الفارق بهدف وحيد عن طريق السويدي روبين كايسون في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

والنتيجة، ارتقى بروسيا دورتموند للصدارة المؤقتة برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ.

فيما تجمد رصيد ماينز عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.