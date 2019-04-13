جينيسيو يعلن رحيله عن تدريب أولمبيك ليون الفرنسي بنهاية الموسم الحالي

أعلن برونو جينيسيو مدرب أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، اليوم السبت، أنه سيترك الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف جينيسيو، الذي تم تعيينه في 2015 وفشل في حصد أي ألقاب لليون، خلال مؤتمر صحفي: ”أواجه منذ فترة وإلى الآن أجواء سلبية ضدي، وهو ما أثر بالسلب على اللاعبين والنادي.

”تحدثت طويلًا مع رئيس النادي هذا الصباح لأبلغه أنني لن أواصل العمل مع الفريق الموسم المقبل.

”أبلغت اللاعبين بالأمر هذا الصباح. علينا الآن أن نتحد معًا لكي ندفع بالنادي للعب في دوري أبطال أوروبا (الموسم المقبل)“.

وخسر أولمبيك ليون ثالث مباراة على التوالي في كافة المسابقات وذلك عندما فاز عليه نانت 2-1 أمس الجمعة، عقب خسارة أخرى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمام ديجون، ثم أمام ستاد رين في الدور قبل النهائي لكأس فرنسا الأسبوع الماضي.

ويحتل ليون، الذي خرج من دور 16 بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولة القارية بالموسم، وذلك قبل ست مباريات على النهاية.