شاهد.. مشجع لريفر بليت يرسم كود QR كوشم على ذراعه لسبب غريب (فيديو)

قام أحد مشجعي فريق ريفر بليت الأرجنتيني بأغرب شيء قد يسببه جنون كرة القدم، حيث بادر برسم وشم على ساقه لكود QR يحتوي بداخله على رابط فيديو على يوتيوب لهدف فوز فريقه بمباراة النهائي ضد فريق بوكا جونيورز، ويمكن مشاهدة الفيديو بمجرد قيام أي شخص بمسح الكود باستخدام كاميرا هاتف ذكي وتطبيق قراءة أكواد QR.

ووفقًا لما نشره موقع ”Futurism“، فإن مشجعي فريق بوكا جونيورز قاموا بإبلاغ يوتيوب حول الفيديو، وبشكل مفاجئ أصبح الفيديو غير متاح أبدًا، وبالتالي أصبح الوشم الكودي بلا فائدة، فعملية مسحه بالهاتف ينتج عنه الذهاب بك إلى صفحة فيديو غير متاح على يوتيوب.

وعلّق المتحدث الرسمي باسم يوتيوب، بأن مقطع الفيديو متاح على منصتها بشكل طبيعي ولكن بسبب كثرة البلاغات الواردة ضده بأن هدفه السخرية، قام صاحب مقطع الفيديو بحجبه عن العامة وتحويله إلى فيديو خاص Private، وبالتالي لا يمكن لأي شخص الدخول عليه سوى صاحبه.

A River Plate fan got a QR code tattooed on them that shows the Copa Libertadores final goals against Boca Juniors whenever you scan it with your phone. ????

Argentinian football, another world. ????????pic.twitter.com/ppi7yhrvvX

— Marathonbet (@marathonbet) ١١ أبريل ٢٠١٩