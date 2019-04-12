كوفاتش يعلن اعتذار ليفاندوفسكي وكومان عن واقعة تبادل اللكمات

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونيخ المتصدر وحامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة أن لاعبيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان اعتذرا بعد المشكلة التي وقعت بينهما خلال حصة تدريبية يوم الخميس.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قد ذكرت يوم الخميس أن خلافًا حادًا تخلله تبادل للكمات وقع بين مهاجمي الفريق البافاري خلال حصة تدريبية، بعد توجيه ليفاندوفسكي ”30 عامًا“ انتقادات إلى زميله الفرنسي ”22 عامًا“، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما للفصل بينهما.

وأكد كوفاتش في مؤتمر صحفي يوم الجمعة وقوع هذا الإشكال، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبَين في أعقاب الحصة التدريبية التي استمرت كما المقرر، وأوضح: لقد تبادلنا الحديث نحن الثلاثة، واعتذر اللاعبان وأبديا أسفهما، لن يتم فرض عقوبة مالية بحقهما من قبل إدارة النادي، تم طي صفحة هذا الحادث.

وردًا على سؤال عن أسباب الإشكال بين لاعبَي الفريق الباحث عن لقبه السابع تواليا في ”البوندسليغا“، لم يقدم كوفاتش إجابة صريحة، مكتفيًا بالقول: التدريب، المشاعر.. يمكننا أن نرى الأمور بمنظار إيجابي، ما زلنا على قيد الحياة، قبل أن يطلب من الصحافيين عدم الاستفسار عن الحادث، والتركيز على مباراة يوم الأحد ضد المضيف فورتونا دوسلدورف في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ويدخل الفريق البافاري مباراته المقبلة باحثًا عن تعزيز صدارته للدوري بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند، والتي حققها بعد سحقه ضيفه ومطارده على لقب الموسم، بنتيجة 5-صفر في المرحلة الماضية، وفي المرحلة 29 من أصل 34، يستضيف دورتموند فريق ماينتس يوم السبت.