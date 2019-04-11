نيمار يعود للتدريبات استعدادًا لنهائي كأس فرنسا وكوبا أمريكا

شارك النجم البرازيلي نيمار في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان منذ إصابته في مشط قدمه؛ استعدادًا للمشاركة في نهائي كأس فرنسا في وقت لاحق الشهر الحالي.

وأصيب نيمار في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي خلال مباراة لسان جيرمان في كأس فرنسا أمام ستراسبورغ، وقد تدرب منفردًا الشهر الماضي قبل العودة لتدريبات فريقه يوم الخميس.

وقال متصدر الدوري الفرنسي عبر حسابه على تويتر إن النجم البرازيلي شارك في التدريبات مع زملائه بعد خضوعه لاختبارات بدنية الأسبوع الماضي.

وأشار النادي إلى أن هدف نيمار المشاركة في نهائي كأس فرنسا أمام رين يوم 27 أبريل/نيسان الحالي.

وفضل مهاجم برشلونة السابق عدم الخضوع للجراحة للمرة الثانية في نفس موضع الإصابة التي تعرض لها العام الماضي، وكادت أن تحرمه من المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن المقرر أن يشارك نيمار في عدة مباريات مع فريقه للاستعداد لقيادة البرازيل في كأس كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى السابع من يوليو/تموز المقبلين.