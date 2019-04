فلوران مالودا يستعين بتويتر للرد على إقالته من تدريب زيوريخ السويسري (صور)

اكتشف فلوران مالودا مهاجم فرنسا السابق، اليوم الخميس، عبر موقع ”تويتر“ إقالته من منصبه ضمن الفريق التدريبي لزيوريخ المنافس في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان إنه ”أنهى التعاون مع مالودا بالتراضي“ عقب تعيينه قبل شهرين للمساعدة بتدريب المهاجمين واللاعبين الشبان“.

وأضاف البيان:“اتضح أن المشاريع (الأخرى) المختلفة التي لا يزال مالودا ملتزمًا بها لا تتناسب مع المهام التي خطط لها النادي“.

وردّ لاعب تشيلسي وأولمبيك ليون السابق على البيان سريعًا عبر تويتر قائلًا:“حقًا لم أكن أعرف ذلك“.

ولم يتسن الوصول على الفور إلى نادي زيوريخ للتعليق.

واعتزل مالودا، الذي شارك في 80 مباراة دولية مع فرنسا، العام الماضي ضمن صفوف فريق ديفردانغ من لوكسمبورغ.

وفي 2017 انتهك مالودا قواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) لتغيير الانتماء حينما لعب مع منتخب غويانا، البلد الذي وُلد فيه، ضد هندوراس ضمن منافسات الكأس الذهبية لدول اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ”كونكاكاف“.

وفرض الفيفا غرامة حينها على غويانا، واعتبرها مهزومة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، لأن لوائحه تمنع اللاعبين من تمثيل منتخبين.

لكن غويانا قالت إن هذا الأمر لا ينطبق عليها لأنها ليست عضوًا في الفيفا.

Der FC Zürich und @realflorentm haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die kürzlich begonnene Zusammenarbeit zu beenden. ???????? https://t.co/rdoQ1Z8Gsq #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/HXXdUfydc3

really I didn’t know that..??

— Florent Malouda (@realflorentm) ١١ أبريل ٢٠١٩