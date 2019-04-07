بروسيا مونشنغلادباخ يتعادل مع فيردر بريمن ويبتعد عن سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا

اكتفى بروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل 1/1 مع ضيفه فيردر بريمن اليوم الأحد، ليفرّط في فرصة الاقتراب من المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني والمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسدد بروسيا مونشنغلادباخ، الباحث عن فوزه الأول على أرضه منذ يناير، في إطار المرمى في الشوط الأول وتقدم بهدف فلوريان نويهاوس في الدقيقة 49.

لكن دافي كلاسن أدرك التعادل قبل 11 دقيقة من النهاية ليحافظ الفريق الضيف على سجله الخالي من الهزيمة في 2019.

وفاز بروسيا مونشنغلادباخ مرة واحدة في آخر 8 مباريات في الدوري ويحتل المركز الخامس، وله 48 نقطة متأخرًا بـ4 نقاط عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع قبل 6 جولات من النهاية.

وتراجع بريمن، الذي هز الشباك في آخر 29 مباراة في الدوري، إلى الثامن برصيد 43 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات في دوري الأبطال.

وانتزع بايرن ميونخ حامل اللقب الصدارة أمس السبت بعدما سحق ضيفه بروسيا دورتموند 5/0 ليتقدم فوقه بفارق نقطة واحدة.