القرعة توقع بايرن ميونخ مع فيردر بريمن في نصف نهائي كأس ألمانيا

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا نادي بايرن ميونخ مع فيردر بريمن، في حين يلعب هامبورغ مع لايبزيغ في نصف النهائي الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف نهائي الكأس يومي 23 و24 أبريل الجاري، على أن تقام المباراة النهائية على ملعب برلين الأولمبي يوم 25 مايو المقبل.

وكان بايرن ميونخ قد تجاوز هايدنهايم بنتيجة 5/4 في مباراة درامية، في حين فاز فيردر بريمن 2/0 على شالكة.

أما هامبورغ فقد تغلب 2/0 على بادربورن، ولايبزيغ 2/1 على أوغسبورغ.

وبايرن ميونخ هو أكثر الأندية تتويجًا بكأس ألمانيا برصيد18 لقبًا، في حين حقق فيردر بريمن اللقب 6 مرات، مقابل لقبين لهامبورغ