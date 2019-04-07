طرد واين روني بعد تدخل عنيف في الدوري الأمريكي (فيديو)

تعرض الدولي الإنجليزي السابق واين روني للطرد في مباراة فريقه دي سي يونايتد، أمام لوس أنجليس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد لعبة عنيفة للغاية على لاعب الفريق المنافس دييغو روسي.

وخسر دي سي يونايتد المباراة بثلاثية نظيفة، وفي الدقيقة الـ 56 من اللقاء ارتكب روني خطأً عنيفًا للغاية ضد دي روسي، ولكن حكم اللقاء اكتفى بإشهار الكارت الأصفر في وجه اللاعب الإنجليزي.

ولكن الحكم اضطر إلى اللجوء لتقنية الفيديو، بعد صافرات الجماهير المعترضة على قراره في الملعب، وبعد استشارة حكام الفيديو قام بإشهار الكارت الأحمر في وجه روني، الذي لم يعترض وغادر الملعب مباشرة.

وقال روني بعد المباراة تعليقًا على الطرد: ”لم أعترض ولا يمكن أن أجادل في هذا القرار، لم أتعمد الإيذاء على الإطلاق، ولكن بوضوح هناك خطأ يستدعي الطرد“.

وأضاف: ”كنت أتوقع الكارت الأحمر بشكل مباشر، ولكنني رأيت الحكم يشهر البطاقة الصفراء فقط، وبعد ذلك لجأ إلى تقنية الفيديو وطردني من الملعب، هذا هو القرار الصحيح“.

وانتقل روني، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى نادي دي سي يونايتد الأمريكي في صيف 2018 من نادي إيفرتون الإنجليزي، بعد رحلة طويلة في الملاعب الإنجليزية.

وبدأ روني مشواره الكروي في إيفرتون، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2004، ولعب في أولد ترافورد لمدة 13 عامًا، قبل أن يعود لموسم واحد فقط إلى إيفرتون، ثم انطلق إلى الملاعب الأمريكية.