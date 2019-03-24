تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

انتهت اليوم تصفيات أمم أفريقيا 2019 والتي تقام في مصر الصيف القادم بتأهل آخر 5 منتخبات للنهائيات، كما أقيمت تصفيات أمم أفريقيا لتحت 23 سنة والتي تقام أيضًا في مصر.

وعلى الصعيد الأوروبي والعالمي أقيمت تصفيات أمم أوروبا 2020 وتصفيات أمم آسيا تحت 23 سنة وبعض اللقاءات الودية.

تصفيات أمم أفريقيا مصر 2019

بلغت منتخبات زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتانزانيا وبنين وجنوب أفريقيا نهائيات أمم إفريقيا مصر 2019 بعد لقاءات يومه الأحد.

وحسم المنتخب البنيني البطاقة الثانية في المجموعة الرابعة بعد فوزه على منتخب توغو 2-0 ليرفع رصيده للنقطة 10 ويحتل المركز الثاني خلف الجزائر.

وحسم منتخبا زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بطاقتي المجموعة السابقة بعد فوز زيمبابوي على 2-0 وجمهورية الكونغو على ليبيريا 1-0 .

كما حسمت تانزانيا البطاقة الثانية في المجموعة 12 بعد فوزها على أوغندا المتصدر والتي تأهلت قبل الجولة الأخيرة 3-0 فيما تعادل كاب فيردي مع ليسوتو سلبيا ليخرجا معا.

وفشل المنتخب الليبي في بلوغ النهائيات بعد خسارته 2-1 أمام جنوب إفريقيا التي تأهلت كثاني المجموعة الخامسة خلف نيجيريا.

تصفيات أمم أوروبا 2020

افتتحت ألمانيا مشوارها في تصفيات أمم أوروبا 2020 بفوز مهم خارج ميدانها على حساب هولندا 3-2 برسم المجموعة الثالثة والتي شهدت أيضا فوز إيرلندة الشمالية أمام روسيا البيضاء 2-1 لتتصدر المجموعة.

حقق منتخب ويلز فوزا صعبا على سلوفاكيا 1-0 في بداية مشواره في تصفيات أمم أوروبا برسم المجموعة الخامسة.

وعن نفس المجموعة خسر وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا أمام منتخب المجر 2-1 .

وحقق المنتخب البلجيكي فوزه الثاني على التوالي في المجموعة التاسعة ليحكم قبضته على الصدارة مبكرا وجاء على حساب قبرص 2-0 .

وعن نفس المجموعة استعاد المنتخب الروسي توازنه بعد الخسارة أمام بلجيكا وحقق فوزا كبيرا 4-0 أمام كازخستان وكما فازت اسكتلندا على سان مارينو 2-0 .

وحققت بولندا فوزها الثاني على التوالي في المجموعة السابعة وجاء على حساب منتخب لاتفيا 2-0 لتتصدر المجموعة فيما تعادلت سلوفينيا أمام مقدونيا 1-1 .

تصفيات أمم آسيا تايلاند 2020

شهدت الجولة الثانية من دوري المجموعات بتصفيات أمم آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لمسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 تألقًا عربيًا في عدة مجموعات.

ففي المجموعة الأولى انحصر السباق نحو التأهل بين قطر الفائزة على النيبال 5-0 وعمان التي حققت الفوز على أفغانستان 2-1 ليتساوى المنتخبات في المركز الأول بـ6 نقاط وفارق أهداف لصالح قطر.

وفي المجموعة الثانية يتصدر المنتخبان الفلسطيني والبحريني بـ6 نقاط ونفس الفارق من الأهداف وستحدد الجولة الأخيرة المتأهل بينهما.

وحققت البحرين أكبر فوز للمنتخبات العربية في الجولة الثانية بعد سحقها سريلانكا 9-0 فيما فازت فلسطين على بنغلاديش 1-0 .

ويتصدر منتخب العراق الفائز على تركمنستان 2-0 المجموعة الثالثة بـ6 نقاط وفارق الأهداف عن المنتخب الإيراني الفائز 3-0 أمام اليمن.

ويتنافس المنتخبان الإماراتي والسعودي عن التأهل في المجموعة الرابعة بعد فوز الإمارات 3-0 على جزر المالديف والسعودية أمام لبنان 2-0 ليتساوى المنتخبان في الصدارة بـ6 نقاط وفارق أهداف لفائدة الإمارات.

وفي المجموعة الخامسة يتنافس منتخبا سوريا والأردن على التأهل بعد فوز منتخب الأردن على قيرغيزستان 3-0 وفوز سوريا على الكويت 2-0، ويحتل الأردن الصدارة بفارق الأهداف عن سوريا.

تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

بلغت تونس الدور الثالث من تصفيات أمم أفريقيا مصر 21019 تحت 23 سنة، بعد فوزها في لقاء الإياب على جنوب السودان 1-0 .

وخرج المنتخب المغربي من الدور الثاني رغم فوزه إيابا 1-0 أمام جمهورية الكونغو التي تأهلت لكونها فازت ذهابا 2-0 .

كما تأهلت للدور الثالث زامبيا على حساب ملاوي بعد فوزها إيابا 1-0 و2-0 بمجموع اللقاءين، وغينيا على حساب السنغال بعد تعادلها سلبيا في الإياب و2-1 بمجموع اللقاءين.