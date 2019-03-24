وزيرة الرياضة الفرنسية ترفض التدخل في أزمة آدريان رابيو مع باريس سان جيرمان

رفضت روكسانا ماراسينو، وزيرة الرياضة الفرنسية، التدخل في أزمة آدريان رابيو، مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان.

وقررت إدارة باريس سان جيرمان تجميد اللاعب، حيث لم يلعب مع الفريق الأول منذ أشهر، بعدما رفض كلَّ العروض لتجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.

ويتردد أن رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو من ناشئي باريس سان جيرمان يملك اتفاقًا مع برشلونة الإسباني للانتقال إليه الصيف المقبل، لكن النادي الكتالوني نفى ذلك.

وطالبت والدة آدريان رابيو الوزيرة الفرنسية بالتدخل وحل الأزمة الحالية لنجلها مع سان جيرمان، وقالت إن رابيو يعيش في سجن.

وقالت ماراسينو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية:“ليس لدي أي سلطة للتدخل في هذه الأزمة، ولا أستطيع فعل أي شيء“.

وأضافت:“رغم أنني وزيرة إلا أن هذا لا يمنحني الحق في اقتحام هذه الأمور الاحترافية داخل الأندية“.

وأردفت:“هذه المشكلات تحتاج أن تحل بين النادي واللاعب، أو عن طريق تدخل العائلة، أو الاتحاد“.