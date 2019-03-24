بنفيكا يصعب مهمة برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس في الانقضاض على ”جوهرته“

كشفت تقارير صحفية أن نادي بنفيكا البرتغالي يتجه لرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعبه جواو فيليكس، بعد دخول عدة أندية كبيرة السباق للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويُعد اللاعب البرتغالي من المواهب الشابة ويطلق البعض عليه ”كريستيانو رونالدو“ الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”آس“ الإسبانية، يوم الأحد، فإن مسؤولي بنفيكا قرروا رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيليكس إلى 200 مليون يورو بعد اهتمام برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي بضمه.

ويمتلك فيليكس شرطًا جزائيًّا في عقده تبلغ قيمته 120 مليون يورو، إلا أن بنفيكا سيرفع قيمة الشرط الجزائي لتبلغ قيمته 200 مليون يورو، للاستفادة من بيعه أو الحفاظ عليه.

وكانت صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية كشفت أن مانشستر سيتي قد يكون هو الأقرب لحسم صفقة اللاعب صاحب الـ19 عامًا نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن بطل الدوري الإنجليزي سيحتاج إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ”فيليكس“ للتغلب على الأندية الأخرى.