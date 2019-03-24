التشكيلة المتوقعة لمباراة هولندا وألمانيا اليوم في تصفيات ”يورو 2020“ (إنفوغرافيك)

كشفت تقارير صحفية عن التشكيلة المتوقعة لمباراة المنتخب الهولندي ضد نظيره الألماني، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”يوهان كرويف آرينا“، في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020.

وجاءت تشكيلة ألمانيا، التي توقعتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، كالتالي:

مانويل نوير، أنتونيو روديجر، نيكلاس سوله، ثيلو كيرير، جوشوا كيميش، توني كروس، إلكاي غوندوغان، ليروي سانيه، ماركو رويس، جوليان براندت، تيمو فيرنير.

وجاءت تشكيلة منتخب هولندا:

ياسبر سيليسين، ماتيس دي ليغت، فيرجيل فان ديك، دالي بليند، كيني تيتي، فرينكي دي يونغ، مارتن دي رون، جيورجينهو فاينالدوم، كوينسي بروميس، ريان بابل، ممفيس ديباي.

ويدخل المنتخب الألماني مباراة اليوم الرسمية الأولى بعد مواصلة المدرب يواكيم لوف استبعاد النجوم بسبب تراجع النتائج، وكان آخرهم الثلاثي جيروم بواتينغ وماتس هوملز وتوماس مولر.

وشهد عام 2018 نتائج مخيبة للجمهور الألماني، لعل أبرزها توديعه المؤلم من دور المجموعات لمونديال روسيا وفقدان لقب مونديال البرازيل 2014، ثم هبوطه من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكانت هولندا بالذات قد تفوقت على ألمانيا (3-صفر و2-2) فى دورى الأمم الأخيرة، كما أن المنتخب خسر لاعب الوسط سامي خضيرة سبتمبر الماضي، فيما أبعد صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل.

ولا يوجد لاعبون من الجيل الذهبي الذي حصل على مونديال البرازيل 2014 حاليًا سوى الحارس مانويل نوير، الذي يطالب كثيرون بحلول حارس برشلونة تير شتيغن بدلًا منه، وكذلك لاعب وسط ريال مدريد الإسباني توني كروس.

في المقابل، يعيش منتخب هولندا أيضًا مرحلة إعادة بناء، ورغم النتائج الجيدة للبرتقالي، يرى القائد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن منتخب بلاده ليس مرشحًا للفوز على ألمانيا.

وتخلى بعض نجوم الفترة السابقة عن القميص البرتقالي، على غرار روبن فان بيرسي وويسلي شنايدر وأرين روبن، ويعول الطواحين على نجمي أياكس أمستردام، فرانك دي يونغ، المنتقل إلى برشلونة الإسباني بدءًا من الموسم المقبل، وقلب الدفاع ماتياس ليخت.

يذكر أن المنتخبين الهولندي (المصنف 14 عالميًا) والألماني (المصنف 16 عالميًا) تواجها سابقًا في 42 مرة، وفازت هولندا في 11 مرة وألمانيا في 15مرة وتعادلا في 16 مناسبة، من أبرز مواجهاتهما نهائي كأس العالم 1974 عندما تواجه الهولندي الطائر يوهان كرويف مع القيصر الألماني فرانتس بكنباور وخطف الألمان اللقب بعد الفوز 2-1، ثم تعادلا 2-2 في مونديال 1978، وفازت ألمانيا 3-2 في كأس أوروبا 1980.

ويشهد تاريخ مباريات الطواحين والماكينات أهدافًا غزيرة إذ تم تسجيل 145 هدفًا، حيث سجل الألمان 77 هدفًا مقابل 68 لهولندا.