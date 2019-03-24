مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تستمر مباريات الأجندة الدولية، سواء الرسمية أو الودية، حيث تختتم، مساء اليوم الأحد، مواجهات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، بينما تتواصل مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا (يورو 2020).

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الأحد، 24 من مارس/آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

ليبيا VS جنوب أفريقيا، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

تصفيات يورو 2020:

كازاخستانVS روسيا، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويلز VS سلوفاكيا، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

المجرVS كرواتيا ، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

قبرصVS بلجيكا، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

هولندا VS ألمانيا، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.