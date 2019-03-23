المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 بعد مباريات اليوم السبت

ضمنت 4 منتخبات جديدة التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، التي تنظمها مصر في الصيف المقبل، بعد لقاءات اليوم السبت، وهي منتخبات بوروندي والكاميرون وغينيا الاستوائية وناميبيا.

وحقق منتخب بوروندي إنجازًا تاريخيًا ببلوغه النهائيات لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع منتخب الغابون 1-1، ليحتل الصف الثاني في المجموعة الثالثة خلف مالي الذي تأهل قبل الجولة الأخيرة.

وأصبح منتخب بوروندي ثالث منتخب يتأهل للمرة الأولى في تاريخه خلال النسخة الحالية، بعد منتخبي مدغشقر وموريتانيا، اللذين تأهلا قبل نهاية التصفيات.

وأنهى منتخب الكاميرون الجدل الدائر حول تأهله للنهائيات وهزم جزر القمر 3-0 ليتأهل للنهائيات رسميًا رفقة المنتخب المغربي عن المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الحادية عشرة، حسمت الجولة الأخيرة في أمر المتأهلين بعد تعادل غينيا الاستوائية أمام موزمبيق 2-2 وفوز زامبيا على ناميبيا 4-1.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية كمتصدر للمجموعة بـ9 نقاط، ومنحت المواجهات المباشرة ناميبيا التأهل لكونها فازت ذهابًا وإيابًا على موزمبيق، رغم امتلاكهما نفس الرصيد 8 نقاط، فيما خرج منتخب زامبيا، حامل لقب 2012، من التصفيات.

ورسميًا بلغ 19 منتخبًا النهائيات وما زالت 5 مقاعد في المنافسة في اللقاءات التي تجرى، غدًا الأحد.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019:

المجموعة الأولى: السنغال ومدغشقر

المجموعة الثانية: المغرب والكاميرون

المجموعة الثالثة: مالي وبوروندي

المجموعة الرابعة: الجزائر

المجموعة الخامسة: نيجيريا

المجموعة السادسة: كينيا وغانا

المجموعة السابعة: (يتحدد غدًا)

المجموعة الثامنة: غينيا وكوت ديفوار

المجموعة التاسعة: أنغولا وموريتانيا

المجموعة العاشرة: مصر وتونس

المجموعة الحادية عشر: غينيا بيساو وناميبيا

المجموعة الثانية عشر: أوغندا