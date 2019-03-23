البرازيل تكتفي بالتعادل 1-1 مع بنما في مباراة ودية باهتة (فيديو)

تعادلت البرازيل 1-1 مع بنما في مباراة كرة قدم ودية، اليوم السبت، شهدت واحدة من أسوأ عروض أبطال العالم خمس مرات، منذ تولي المدرب تيتي المسؤولية في منتصف 2016.

ولم يسبق لبنما تسجيل أي هدف ضد البرازيل، وخسرت كل المواجهات الأربع السابقة بينهما واستقبلت خلالها 16 هدفًا.

ومنح لاعب الوسط لوكاس باكيتا التقدم للمنتخب البرازيلي بعد 31 دقيقة، لكن أدولفو ماتشادو عادل النتيجة بعد أربع دقائق أخرى بضربة رأس من موقف بدا تسللًا.

مباراة ودية | بنما 0 × 1 البرازيل | هدف اول البرازيل HD باكيتا ???????????????????????????????????????? via : @if24hd__ pic.twitter.com/ujZ9bVAo5J — انا موت جديد (@OOQQ5050) March 23, 2019

وسدد ريتشارليسون وكاسيميرو في إطار المرمى في الشوط الثاني لصالح البرازيل لكن بمرور الوقت بدا منتخب بنما سعيدًا بالتعادل أمام فريق استحوذ على الكرة بنسبة 78 بالمئة.

واختار تيتي، وعينه على كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل في يونيو حزيران، إشراك العديد من اللاعبين صغار السن، فخاض باكيتا مباراته الدولية الثالثة والمدافع إيدر ميليتاو مباراته الثانية بينما شارك الظهير الأيسر أليكس تيليس لاعب بورتو لأول مرة دوليًا.

مباراة ودية | بنما 1 × 1 البرازيل | هدف التعادل بنما HD via : @if24hd__ pic.twitter.com/kSwNqWiH94 — انا موت جديد (@OOQQ5050) March 23, 2019

لكن في غياب نيمار، الذي يتعافى من إصابة في القدم، افتقر المنتخب البرازيلي للإلهام الذي يوفره في المعتاد مهاجم باريس سان جيرمان.

ويسافر المنتخب البرازيلي إلى براغ لمواجهة جمهورية التشيك وديًا يوم الثلاثاء.