كوت ديفوار ورواندا يظهران بقمصان متشابهة في مباراتهما بتصفيات أمم أفريقيا 2019

في مشهد غريب لا يحدث إلا في الملاعب الأفريقية، ظهر منتخبا كوت ديفوار ورواندا بقمصان متشابهة خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بمصر.

وارتدى المنتخب الإيفواري قميصه الأساسي البرتقالي في ظل استضافته المنتخب الرواندي في المباراة التي تجمعهما حاليًا بملعب فيليكس هوفويت بوانيي، فيما ظهر الضيوف بالزي الأصفر، رغم تقارب قمصان الفريقين.

ويتقدم المنتخب الإيفواري على نظيره الرواندي بثلاثية دون رد حتى الآن، ليضع الأفيال قدمًا في كأس الأمم الأفريقية بمصر.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.