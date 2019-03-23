بوروندي تتعادل مع الغابون وتتأهل للمرة الأولى إلى أمم أفريقيا 2019

حقق منتخب بوروندي مفاجأة كبيرة بعدما تعادل مع نظيره الغابون، اليوم السبت بهدف لمثله، في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019، والتي تقام في مصر.

وبتعادله في ملعبه أمام الغابون أكد منتخب بوروندي جدارته بالتأهل إلى البطولة القارية التي لم يشارك بها مطلقا من قبل.

واحتلت بوروندي وصافة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط خلف مالي (11) وتوقف رصيد الغابون عند 8 نقاط ويتذيل جنوب السودان بلا رصيد.

واستطاعت بوروندي تجنب الهزيمة في التصفيات بفوزها في مباراتين وتعادلها 4 مرات.

وباتت بوروندي المنتخب الـ41 الذي يشارك في البطولة عبر تاريخها، وثالث فريق يتأهل لأول مرة عن طريق التصفيات الحالية بعد مدغشقر وموريتانيا.

ولحقت بوروندي بـ15 منتخبًا حجزوا أماكنهم في البطولة التي تنطلق في 21 يونيو بمصر.

وتأهل للبطولة مصر ومدغشقر وتونس والسنغال والمغرب ونيجيريا وأوغندا ومالي وغينيا والجزائر وموريتانيا وكوت ديفوار وكينيا وغانا وأنغولا وبوروندي.

واقتربت بوروندي سابقا من بلوغ البطولة حين أقيمت في تونس عام 1994 لكنها خسرت الملحق بركلات الترجيح أمام غينيا.