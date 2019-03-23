مباراة هولندا وألمانيا.. فان ديك يرفض الاعتماد على التصورات المخادعة

قال فيرجيل فان ديك، قائد هولندا، إن منتخب بلاده لن يركن لأي تصورات خادعة عندما يتقابل مع ضيفه الألماني صاحب التشكيلة المعدلة الشابة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في أمستردام، غدًا الأحد.

وفازت هولندا 3/0 على ضيفتها ألمانيا في أكتوبر الماضي وبعدها بشهر عدلت تأخرها إلى تعادل 2/2 خارج الأرض أمام الألمان، لتتقدم في دوري الأمم الأوروبية.

واستمر هذا التباين في المستوى عندما هز فان ديك الشباك في انتصار هولندا 4/0 على روسيا البيضاء في روتردام، يوم الخميس، في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثالثة بعد يوم من تعادل ألمانيا 1/1على أرضها مع صربيا في مباراة ودية دولية.

وقال فان ديك عشية المباراة في أمستردام: ”يبدو أن منتخب ألمانيا لا يزال في مرحلة بناء، لكن دعونا لا ننسى أيضًا أن منتخب هولندا يمر بالمرحلة ذاتها“.

وأضاف فان ديك في إشارة إلى إخفاق هولندا في التأهل لبطولة أوروبا 2016 في فرنسا وكأس العالم في روسيا 2018: ”لا يزال منتخب ألمانيا يضم العديد من اللاعبين الرائعين، حتى ولو كان الناس والإعلام هناك يتحدثون عن وجود أزمة. مررنا بظروف مماثلة لم تسر خلالها الأمور بالشكل الصحيح“.

”لم تكن فترة جيدة لكن يجب أن نركز على أنفسنا بدلًا من التفكير في ألمانيا. لا أعتقد أننا الأوفر حظًا أمامهم“.

وسيدخل منتخب هولندا المواجهة أمام ألمانيا منتشيًا بفوزه المريح، يوم الخميس.

وقال فان ديك: ”نقدم في بعض الأحيان كرة قدم جميلة ويتعين أن نلعب بشكل أفضل، يوم الأحد. في بعض الأحيان لا نمارس ما يكفي من ضغط على المنافس ونفقد الكرة“.

”نتوقع مباراة مختلفة تمامًا أمام ألمانيا لكننا نعرف قدراتنا“.