التحقيق مع ناصر الخليفي في قضايا فساد جديدة تتعلق بالأولمبياد

مثل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أمام قاضٍ فرنسي، يوم الأربعاء الماضي، كشاهد في قضية فساد تتعلق بإسناد تنظيم دورتي الألعاب الأولمبية 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على الترتيب وبطولة العالم لألعاب القوى.

وبدأت فرنسا في نوفمبر 2015 تحقيقًا مع الأمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى؛ للاشتباه في عمليات فساد وغسل أموال. واتهم دياك بتلقي رشى للتستر على انتهاك قواعد المنشطات من جانب رياضيين روس.

وقال المدعي العام المالي الفرنسي، إن السنغالي بابا ماساتا دياك، نجل الأمين دياك، متورط هو الآخر في فضيحة فساد رياضية دولية. لكن دياك الابن نفى ارتكاب أي مخالفة.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن الخليفي في نهاية مثوله أمام القاضي رينو فان رومبيك، وهو قاضٍ متخصص في الجرائم المالية، ظل ”شاهدًا مساعدًا“، وهو وضع في منتصف الطريق بين الشاهد العادي والمدعى عليه.

وتم استجواب المسؤول القطري بحكم رئاسته لشركة قطر للاستثمار الرياضي، وهي شركة تابعة للصندوق السيادي لقطر فضلًا عن امتلاك شقيقه خالد الخليفي شركة أخرى تدعى ”قطر سبورت للاستثمار“، وفقًا لـصحيفة ”Médiapart“ الفرنسية.

وظهر اسم شركة قطر للاستثمار في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام المالي الوطني حول شبكات الفساد المزعومة لإسناد دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 إلى ريو دي جانيرو، وعام 2020 إلى طوكيو وكذلك بطولة العالم لألعاب القوى.

ويتتبع هذا المكتب تحركات الأموال المشبوهة منذ عام 2016 المرتبطة ببابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمين دياك، والتي تتم كستار لتغطية أنشطة التسويق المتعلقة بتلك المنظمة.

وركزت التحقيقات، على وجه الخصوص، على العمولات المحتملة المدفوعة لتغطية اتهامات المنشطات ضد الرياضيين الروس، وأيضًا لصالح ترشيح البرازيل وطوكيو لدورة الألعاب الأولمبية لعامي 2016 و2020، على التوالي.

واكتشف المحققون أن تحويلين مشبوهين تمّا في شهري أكتوبر ونوفمبر 2011، بمبلغ إجمالي قدره 3.5 مليون دولار (حوالي 2.5 مليون يورو) من قطر للاستثمار إلى ”بامودزي سبورت للاستشارات“، وفقًا لوكالة مكافحة غسل الأموال الفرنسية برئاسة بابا ماساتا دياك.

وتم دفع هذه المبالغ قبل وقت قصير من تحديد موعد إقامة بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2017، والتي كانت الدوحة مرشحة لها، وفازت بها بالفعل وستقام العام الحالي.

وقال الخليفي لقاضي التحقيق، إنه لم يكن على علم بهذه المدفوعات إلا قبل أيام قليلة، وأصر على أن شقيقه، الذي لديه ثقة تامة فيه، هو الذي يتولى تلك الشركة العائلية.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية، وعدت شركة قطر للاستثمار الرياضي بشراء حقوق البث التلفزيوني لبطولة العالم 2017 من شركة بابا ماساتا دياك، بشرط أن تحصل الدوحة على التنظيم لإعادة بيعها إلى شبكة BeIN Sport القطرية التي يرأسها الخليفي أيضًا.

وقال رئيس سان جيرمان أمام القاضي، إنه لا يعرف شيئًا عن هذا الأمر، بالإضافة إلى عدم ارتباطه مطلقًا بحصول قطر على حق تنظيم بطولة العالم للقوى 2019.