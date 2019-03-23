مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تواصل مباريات الأجندة الدولية، سواء الرسمية أو الودية، حيث تستمر مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا (يورو 2020) والجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر ومباراة الهلال وأُحد المؤجلة في الدوري السعودي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت، 23 من مارس/آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

الدوري السعودي:

الهلال VS أُحد ، الساعة 20:05 بتوقيت مكة المكرمة، 19:05 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD

تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

النيجر VS مصر ، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

تصفيات يورو 2020:

السويد VS رومانيا ، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

إيطاليا VS فنلندا ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

إسبانيا VS النرويج ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

مباريات ودية:

البرازيل VS بنما ، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.