تعرف على أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت ملاعب كرة القدم عدة مباريات دولية برسم تصفيات أمم أوروبا 2020 والتي ستحتضنها عدة مدة أوروبية في سابقة تاريخية وبعض المباريات الدولية الودية.

تصفيات أمم أوروبا 2020

انطلقت تصفيات أمم أوروبا 2020 بالجولة الأولى في بعض المجموعات حيث حققت هولندا الغائبة عن النسخة السابقة فوزًا كبيرًا على روسيا البيضاء 4/0 في لقاء سجل خلاله ممفيس ديباي هدفين.

وعن نفس المجموعة حققت إيرلندا الشمالية فوزًا على إستونيا 2/0.

وفي المجموعة الخامسة حقق وصيف بطل العالم كرواتيا فوزًا صعبًا على أذربيجان 2/1 وفي نفس المجموعة فازت سلوفاكيا على المجر 2/0.

وعن المجموعة السابعة حققت بولندا فوزًا مهمًا خارج ملعبها على النمسا 1/0 وفازت مقدونيا على لاتفيا 3/1.

وفي المجموعة التاسعة قاد العميد إيدين هازارد بلجيكا ثالث العالم لتحقيق فوز صعب على روسيا 3/1 بتسجيله هدفين، فيما حققت قبرص فوزًا كبيرًا على سان مارينو 5/0 وكازخستان على أسكتلندا 3/0.

مباريات دولية ودية

قلب المنتخب الإماراتي تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام المنتخب السعودي في لقاء ودي جمع المنتخبين في الإمارات.

وفي لقاءات ودية أخرى تعادل منتخب كوسوفو مع منتخب الدانمارك 2/2 وفازت تايلاند على الصين 1/0.