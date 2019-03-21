انتصارات مهمة لمنتخبات هولندا وكرواتيا وبلجيكا في الجولة الأولى بتصفيات أمم أوروبا 2020 (فيديو)

استهل المنتخب الهولندي مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 بالفوز 4/0 على روسيا البيضاء، الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

ولم يمهل لاعبو هولندا منافسهم الكثير، إذ سجل ممفيس ديباي الهدف الأول في الدقيقة الأولى، مستغلًا خطأ دفاعيًا فادحًا.

وأضاف جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بفوز هولندا 2/0.

وعاد ديباي وسجل الهدف الثاني له والثالث لهولندا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وتضم مجموعة هولندا كلًا من إيرلندا الشمالية، وإستونيا، وألمانيا، وروسيا البيضاء.

وتأهل المنتخب الهولندي إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019/2018، علمًا أنه فشل في التأهل لكأس الأمم الأوروبية 2016.

وفي مباريات أخرى، تغلب المنتخب البلجيكي 3/1 على روسيا في المجموعة الأولى، وسجل لبلجيكا يوري تيليمانس في الدقيقة 14، وإدين هازارد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، و88، في حين سجل دينيس تشيريشيف لروسيا في الدقيقة 16.

وتغلب منتخب كرواتيا 2/1 على أذربيجان، وسجل بورنا باريسيتش وآندريج كراماريتش لكرواتيا في الدقيقتين 44، و79 على الترتيب، في حين سجل راميل شياديف لأذربيجان في الدقيقة 19.

هولندا ٣ – ٠ بيلاروسيا

د٥٥ هدف ديباي من ركلة جزاء@iAMD01https://t.co/mm42dte9xt pic.twitter.com/GZerbIQhVn — FootballGIF10 (@FootballGif10) ٢١ مارس ٢٠١٩

بلجيكا ٢ – ١ روسيا

د٤٥ هدف هازارد من ركلة جزاء @iAMD01https://t.co/mm42dte9xt pic.twitter.com/9RrFs7IRKZ — FootballGIF10 (@FootballGif10) ٢١ مارس ٢٠١٩