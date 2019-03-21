أهداف مباراة هولندا وروسيا البيضاء.. ممفيس ديباي يتقدم للطواحين (فيديو)

سجل ممفيس ديباي الهدف الأول للمنتخب الهولندي، في مباراته مع روسيا البيضاء، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

واستغل ديباي خطأ من دفاع روسيا البيضاء ليسجل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الأولى.

وسجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 21.

وتضم مجموعة هولندا كلًا من إيرلندا الشمالية، وإستونيا، وألمانيا وروسيا البيضاء.