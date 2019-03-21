ليونيل ميسي أساسي في تشكيلة الأرجنتين أمام فنزويلا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني أن ليونيل ميسي سيشارك أساسيًا في مباراة منتخب الأرجنتين مع فنزويلا، وديًا، الجمعة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“: ”ليونيل سكالوني سيعتمد على آرماني، تاليافيكو،، فويث، ميركادو، مونتييل، لو سيلسو، باريدس، غونزالو مارتينيز، ميسي، لاوتارو مارتينيز“.

واشتكى ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، من بعض الآلام في الحوض خلال مران راقصي التانغو، الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية ”مدريد“ استعدادًا لمباراتي فنزويلا والمغرب.

وذكرت قناة ”TNT“ الأرجنتينية أن ميسي لم يستطع إكمال المران بسبب آلام في عضلة الحوض، لكن هذه الآلام لن تمنع قائد برشلونة من المشاركة في مباراة فنزويلا الودية المقرر لها الجمعة المقبل.

وعاد ليونيل ميسي إلى تمثيل منتخب الأرجنتين، للمرة الأولى عقب نهاية كأس العالم 2018 في روسيا.