نيمار يكشف عن موعد عودته لتدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)

يستعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، للعودة لتدريبات فريقه، بعدما كشف عن موعد تعافيه من الإصابة.

ويستمر غياب نيمار منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما أصيب بكسر في مشط القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورج ببطولة كأس فرنسا.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن كاميرات الفيديو خلال مباراة سان جيرمان ومارسيليا، أمس الأحد، في إطار الدوري الفرنسي، التقطت محادثة بين نيمار وأندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لمارسيليا.

ويتمتع نيمار دا سيلفا بعلاقة طيبة مع زوبيزاريتا، بعدما تواجدا معًا لفترة داخل جدران برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن زوبيزاريتا سأل نيمار بسرية تامة، حيث لم يكن يعلم أنه تم تسجيل محادثتهما، عن موعد تعافيه من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات.

ونوهت الصحيفة إلى أن نيمار أخبر زوبيزاريتا بعودته للتدريبات خلال الأسبوع المقبل، فيما سيعود للمشاركة في المباريات خلال أسبوعين.

فيما كشف اللاعب بعد ذلك بنفسه عن موعد عودته لتدريبات ومباريات باريس سان جيرمان من خلال تصريحات لشبكة ”كانال بلس“ الفرنسية: ”أستطيع المشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل، والعودة للمباريات بعد أسبوعين“.

وغاب البرازيلي عن أهم مواجهتين لناديه أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المرحلة التي شهدت خروج العملاق الفرنسي من المسابقة بعد الفوز ذهابًا في إنجلترا بنتيجة 2-0 والهزيمة في باريس بنتيجة 1-3.