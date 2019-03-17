قطار بايرن ميونخ يدهس ماينز ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الألماني من بروسيا دورتموند

واصل بايرن ميونخ نتائجه العريضة في الدوري الألماني، بعدما اكتسح ضيفه ماينز 6/0، الأحد، لحساب الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدمًا 3/0 سجلها روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة، وجيمس رودريغيز في الدقيقة 33، وكينغسلي كومان في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني أضاف جيمس رودريغيز هدفين في الدقيقة 51، و55، ليسجل الهدف الشخصي الثالث (هاتريك)، والخامس لبايرن ميونخ، في حين وقّع ألفونسو ديفيز الهدف السادس في الدقيقة 70.

وحقق بايرن ميونخ فوزه السادس على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة، مع بروسيا دورتموند، لكن النادي البافاري يتقدم بفارق الأهداف، مع تبقي 4 مباريات على نهاية المسابقة.

وعلى صعيد الهدافين وصل روبرت ليفاندوفسكي إلى الهدف رقم 18 في الدوري الألماني ليتصدر قائمة الهدافين.