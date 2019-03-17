شالكة الألماني يعاقب الجزائري نبيل بن طالب لأسباب تأديبية

قرر نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، إنزال لاعب وسط الملعب الجزائري نبيل بن طالب، إلى فريق الشباب بالنادي (تحت 23 عامًا) لأسباب تأديبية لم يكشف عنها.

ويتعافى بن طالب (24 عامًا) حاليًا من إصابة تعرّض لها في الفخذ، فيما أعلن النادي الألماني أنه بغض النظر عن قرار إنزاله للتدريب مع فريق الشباب، لكن ”الباب ما زال مفتوحًا أمامه للعودة إلى تشكيلة الفريق الأول“.

وأعلن شالكه أيضًا أن مهاجمه النمساوي غويدو برغشتالر، لن يشارك مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المقبلة، بسبب خضوعه لجراحة في الأسنان.

وخسر شالكه 0-1 أمام ضيفه لايبزغ أمس السبت في بطولة الدوري الألماني، في المباراة التي شهدت الظهور الأول لمدربه الهولندي المؤقت هوب ستيفنز، ليحتل المركز الخامس عشر (الرابع من القاع) برصيد 23 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط.