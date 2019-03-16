بروسيا دورتموند يهزم هيرتا برلين وينفرد بقمة ترتيب الدوري الألماني

أفلت فريق بروسيا دورتموند، اليوم السبت، من فخ مضيفه هيرتا برلين، وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

تقدم هيرتا برلين مبكرًا بهدف عن طريق الإيفواري سالمون كالو في الدقيقة 4.

عاد دورتموند ليتعادل بعدها بـ10 دقائق فقط عبر الدنماركي توماس ديلاني.

بعدها عاد هيرتا برلين ليتقدم من جديد قبل نهاية الشوط الأول عن طريق كالو من جديد ولكن هذه المرة من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

في الشوط الثاني، انقلب الحال، وفرض دورتموند سيطرته إلى حد كبير، ونجح في إحراز هدفين عن طريق الفرنسي دان أكسيل زاغادو وماركو رويس في الدقيقتين 47 و90+2.

وشهد اللقاء طرد لاعبين من هيرت برلين هما جوردان تورونارايغا والبوسني وداد إيبيشيفيتش في الدقيقتين 85 و90+5.

بهذه النتيجة، يتصدر دورتموند جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجا بإجمالي 28 لقبا.