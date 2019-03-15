يواكيم لوف يضم 3 وجوه جديدة لقائمة منتخب ألمانيا

استدعى يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، 3 وجوه جديدة إلى تشكيلته التي ستخوض مباراتين هذا الشهر، وقال إن عملية الإصلاح بعد كبوة كأس العالم 2018 مستمرة.

وضمت التشكيلة المؤلفة من 23 لاعبًا لوكاس كلوسترمان ونيكلاس شتارك ومكسيمليان إيغشتاين لخوض مباراة ودية دولية أمام صربيا في 20 مارس، قبل مواجهة هولندا في أمستردام في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بعدها بـ 4 أيام.

وقال لوف في مؤتمر صحفي: ”سنمنح بعض اللاعبين الشبان فرصة وسنرى كيف سيتعاملون معها. نملك لاعبين يمكنهم تطوير أنفسهم في هذه الأدوار“.

وأعلن لوف، الأسبوع الماضي، أنه لن يضم جيروم بواتينغ وماتس هوملز وتوماس مولر الذين كانوا ضمن منتخب بلادهم الفائز بكأس العالم 2014، وذلك في أعقاب خروج ألمانيا المفاجئ من الدور الأول لنسخة 2018 من البطولة ذاتها، ثم هبوطها للدرجة الأدنى في دوري الأمم الأوروبية أواخر العام الماضي.

وقال المدرب: إن القرار كان ضروريًا؛ لأن ألمانيا، الفائزة بكأس العالم في 2014، كانت تسعى لتغيير أسلوبها في اللعب.

ولم يتبقَ في التشكيلة الجديدة إلا القائد مانويل نوير وتوني كروس وماتياس جينتر من فريق ألمانيا الفائز باللقب العالمي في 2014.

وقال لوف: ”ستبدأ مرحلة جديدة اعتبارًا من تصفيات بطولة أوروبا 2020. كان التغيير ضروريًا بسبب نتائج العام الماضي“.

”بعد نهاية دوري الأمم الأوروبية فكرنا في تغيير طريقة لعب المنتخب في التصفيات المقبلة، وفي شكل ألمانيا في بطولة 2020“.

وغضب ثلاثي بايرن ميونخ من قرار استبعادهم دوليًا، وقال مولر وهوملز إنهما سيواصلان القتال للعودة إلى تشكيلة المنتخب.

وقال لوف: ”هذه قرارات ليست وليدة اللحظة. لكنها جاءت في إطار عملية تغيير. أبلغتهم بأنني لا أخطط أن يكونوا ضمن التشكيلة التي ستخوض تصفيات أوروبا 2020“.

”أهم شيء بالنسبة لي هو أن أخطر اللاعبين بنفسي“.

وأضاف أن التشكيلة الشابة يتوجب عليها الآن أن تحاول استعادة هيمنة ألمانيا مجددًا في المباريات، مع زيادة السرعة والحسم في الثلث الأخير من الملعب.

وقال: ”الاستحواذ على الكرة والهيمنة ستستمر. أسلوب السيطرة من خلال الاستحواذ لم ينتهِ بالتأكيد. انظر إلى مانشستر سيتي أو برشلونة“.

”نحتاج لمزيد من التركيز والقدرة على الحسم، وأن نكون أسرع في الهجوم“.

وأبدى لوف دعمه للحارس نوير الذي ظهر بعيدًا عن مستواه هذا الموسم، وكان سببًا في دخول الهدف الأول لليفربول في الفوز 3/1 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي. وقال لوف إن نوير سيظل الحارس الأساسي قبل مارك آندريه تير شتيغن حارس برشلونة.

وقال: ”نوير حاليًا هو الحارس الأساسي. سينال تير شتيغن فرصًا ثم نراقب ما سيحدث“.