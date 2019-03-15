استدعاء كريستيانو رونالدو لتشكيلة البرتغال لأول مرة منذ كأس العالم

استدعى فرناندو سانتوس مدرب البرتغال يوم الجمعة القائد كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى تشكيلة الفريق لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

وسيكون بمقدور أفضل لاعب في العالم خمس مرات خوض مواجهتي أوكرانيا وصربيا نهاية الشهر الجاري في استهلال تصفيات البطولة القارية التي تحمل البرتغال لقبها، علما بأنه سجل 85 هدفًا في 154 مباراة دولية.

وكان رونالدو توقع ”المساهمة مع المنتخب“ مجددًا، قبل أيام قليلة من تسجيله ثلاثية رائعة لفريقه ضد أتلتيكو مدريد الإسباني وقيادته إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أحرز لقبها خمس مرات.

وشرح رونالدو (34 عامًا) بعد المونديال ”هذه اللحظة للحصول على استراحة مع المنتخب.. للتأقلم“ مع يوفنتوس بعد 9 مواسم أمضاها مع ريال مدريد.

وقال مدربه سانتوس الجمعة في مؤتمر صحافي: ”شاهدتم مقابلته هذا الأسبوع، لا يمكن قول أي شيء إضافي في هذا الموضوع“.

وفي غيابه، حل رفاق رونالدو على رأس مجموعتهم في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وبولندا، فتأهلوا إلى ”دور الأربعة“ المقرر بين 5 و9 حزيران المقبل في بورتو وغيمارايش في البرتغال.

وتستقبل البرتغال سويسرا في أول نصف نهائي، فيما تلعب هولندا مع إنجلترا في الثاني.