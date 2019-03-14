بيكنباور: أتمنى عودة يورغن كلوب لألمانيا وتدريب بايرن ميونخ

عبر أسطورة بايرن ميونخ ورئيسه السابق فرانز بيكنباور عن أمله في عودة المدرب الألماني يورغن كلوب لألمانيا، وتدريب بايرن ميونخ خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش بعد خروج الفريق من دور 16 لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

ويتمنى الأسطورة الألماني أن تصحح الإدارة الحالية خطأه في سنة 2008، حيث كان يورغن كلوب مرشحًا لتدريب بايرن ميونخ، لكنه اختار يورغن كلينسمان الذي أقيل قبل نهاية موسم 2008-2009 وفي نهاية الموسم نفسه، غادر بيكنباور منصبه كرئيس بعد فترة استمرت 15 سنة.

وقال بيكنباور في تصريحات نشرتها ”ذا صن“ البريطانية: ”يورغن كلوب مدربًا لبايرن ميونخ ستكون لحظة قوية.“

وأضاف القيصر الألماني: ”كلوب كان المدرب الذي علم الألمان لعب كرة القدم بسرعة أكثر.“

وقضى كلوب 7 مواسم في بروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل لليفربول وخلال مسيرته في ألمانيا شكل فريقًا نافس بقوة نجوم بايرن ميونخ، حيث توج بلقب الدوري مرتين وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نفس المنافس.

ومن جهة أخرى، انتقد المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش وقال: ”بطبيعة الحال كنا نعرف أنه لقاء صعب، لكني أعتقد أنه في اللقاءين لعبنا بشكل مبالغ فيه في الدفاع.“

وأضاف هداف بايرن ميونخ: ”لم نذهب إلى الأمام لنخلق الفرص في لقاء الذهاب وفي لقاء الإياب، حين تكون وحدك في مواجهة لاعبين أو 3 فلن تستطيع تقديم أي شيء.“