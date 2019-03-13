هل قرر ليفاندوفسكي إنهاء مسيرته الكروية في بايرن ميونخ؟

قال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي أصبح في الفترة الأخيرة كبير الهدافين الأجانب في دوري الدرجة الأولى الألماني، إن إغراء تحطيم المزيد من الأرقام القياسية قد يجعله يستمر في صفوف بطل ألمانيا.

وذكرت تقارير صحفية العام الماضي أن قائد منتخب بولندا، الذي سجل 197 هدفًا في الدوري الألماني ليتجاوز كلاوديو بيزارو إلى صدارة قائمة الهدافين الأجانب، يسعى للرحيل عن بايرن مع تطلعه لتحدٍ جديد في مسيرته.

ونقلت وسائل إعلام بولندية عن ليفاندوفسكي قوله: ”أستطيع تخيل (أن يكون بايرن آخر ناد أوروبي ألعب له)، إنها مدينة رائعة ونادٍ رائع سيتحسن بشكل أكبر اعتبارًا من الموسم المقبل، أريد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، فكرة ترك بصمتي على سجلات التاريخ قد تجعلني أبقى في ميونخ“.

وستكون أول مهمة أمام المهاجم البولندي مساعدة بايرن على تجاوز ليفربول في ميونخ في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

وتعادل الفريقان من دون أهداف في الذهاب باستاد أنفيلد.

وقال ليفاندوفسكي: ”الفوز بدوري الأبطال هو حلمي بالتأكيد، لكن، إذا لم نتأهل للنهائي، فإنني لن أعتبر الموسم فاشلًا. إذا لم أنجح، سأواصل المحاولة“.

وعند سؤاله عما إذا كان سيواصل المحاولة كلاعب في بايرن، أجاب ليفاندوفسكي: ”سنرى، لا يوجد أي محادثات حتى الآن“.