باريس سان جيرمان يتعافى من الخروج الأوروبي بالفوز على ديغون

خاض باريس سان جيرمان أول مباراة له بعد صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا، ليسحق ديغون برباعية دون رد ويوسع إلى 17 نقطة الفارق الكبير الذي يفصله عن أقرب مطارديه في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يوم الثلاثاء.

وأجرى سان جيرمان أربعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خسرت 3-1 على أرضها أمام مانشستر يونايتد الأربعاء الماضي لكنه احتفظ بالمدافع بريسنل كيمبمبي الذي احتسبت ضده ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد تسببت في خروج سان جيرمان من دوري الأبطال.

ولم يجد بطل فرنسا أفضل من ديغون لنسيان أحزانه حيث وضع ماركينيوس فريق المدرب توماس توخيل في المقدمة بعد سبع دقائق.

وضاعف كيليان مبابي الغلة قبل الاستراحة بعد عمل رائع من آنخيل دي ماريا.

وجعل دي ماريا النتيجة 3-صفر من ركلة حرة بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني وحرم إطار المرمى مبابي من التسجيل مجددا قبل أن يكمل إيريك مكسيم شوبو-موتينغ الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك سان جيرمان 74 نقطة من 27 مباراة مقابل 57 لنادي ليل الثاني من 28 مباراة.