مورينيو على رادار باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن تعاقد ريال مدريد الإسباني مع الفرنسي زين الدين زيدان، يمكن أن يفتح الباب أمام البرتغالي جوزيه مورينيو، لخوض تجربة جديدة غير مسبوقة في تاريخه الكروي.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء: ”كان مورينيو أحد المرشحين بقوة للعودة إلى ريال مدريد، ولكن في النهاية فإن زيدان أصبح رسميًا مدرب النادي الملكي، وهو ما أثار رغبة باريس سان جيرمان في استقدام مورينيو، خلفًا للألماني توماس توخيل“.

وتابعت بقولها: ”الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، بعد ريمونتادا المانيو في ملعب حديقة الأمراء بباريس، دفع مسؤولي بطل فرنسا للتفكير في الإطاحة بالمدرب توخيل، والتعاقد مع مورينيو، كي يحقق الهدف الأكبر من مشروع النادي الفرنسي، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا“.

وأشارت إلى أن الطريق أصبح مفتوحًا أمام القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان؛ كي يتولى مهمة إقناع مورينيو بقيادة الـ“بي إس جي“، بداية من الموسم المقبل.

ويرغب مورينيو في العودة للتدريب مرة أخرى، بعد إقالته في ديسمبر الماضي، من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في أعقاب الخسارة أمام ليفربول 1-3 في البريمييرليغ.

ولم يسبق لمورينيو العمل في الدوري الفرنسي، علمًا بأنه قاد العديد من الأندية في البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.