رسميًا.. لويس فان غال يعتزل التدريب نهائيًا

أعلن المدرب الهولندي لويس فان غال اعتزاله التدريب بعد 3 سنوات من إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك لأسباب عائلة.

ورحل المدير الفني المخضرم عن مانشستر يونايتد، بعد أول موسمين عقب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وقد قاد الفريق للمركزين الرابع والخامس في الدوري خلال موسمين متتاليين.

ورفض فان غال، البالغ من العمر 67 عامًا، العديد من العروض، وآخرها تدريب فينوورد، لكنه اختار بدلًا من ذلك إنهاء مسيرته.

وقال فان غال للبرنامج التلفزيوني الهولندي ”VTBL“: ”اعتزلت الآن. ليس لدي أي طموح لأكون مديرًا فنيًا أو محللًا تلفزيونيًا للمباريات. زوجتي تخلت عن وظيفتها وتبعتني أينما كنت قبل 22 عامًا. أخبرتها أنني سأستقيل كمدرب عندما أبلغ 55 عامًا، لكن بدلًا من ذلك واصلت حتى بلغت 65 عامًا“.

”من حقها أن تعيش معي بعيدًا عن كرة القدم؟ أستطيع أن أقول إنها سعيدة للغاية. أعتقد أنه كان بإمكاني العمل كمدير فني ناجح“.

ووُلد فان غال في أمستردام وتولى تدريب منتخب بلاده مرتين، كما سبق له تدريب أندية أياكس وألكمار وبرشلونة وبايرن ميونخ.