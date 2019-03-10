شاهد.. لاعب يتلقى بطاقة صفراء بعد ركل الكرة بطريقة ”رابونا“ (فيديو)

تلقى خوليو بوفاريني الظهير الأيمن لبوكا جونيورز بطاقة صفراء؛ بسبب ركل الكرة بطريقة ”رابونا“ قرب نهاية مباراة انتهت بالفوز 3/0 على لورينزو، في الدوري الأرجنتيني.

وكان بوكا متقدمًا بثلاثية قرب النهاية، قبل أن يستفز اللاعب البالغ عمره 30 عامًا منافسه بتنفيذ طريقة ”رابونا“، حيث يضع القدم التي يسدد بها خلف قدمه الأخرى بشكل عكسي، لإرسال كرة عرضية في منطقة جزاء سان لورينزو.

وبعدما فعل ذلك، تعرض بوفاريني للدفع من لاعبي سان لورينزو الغاضبين. وتدخل زملاء اللاعب للدفاع عنه، وحدث شجار عند خط المرمى.

Me hablaron de Cafú, yo les hablare de Julio Buffarini pic.twitter.com/DnIPGnEkyk — La Benedetto ➊➋ (@LaBenedetto12) ١٠ مارس ٢٠١٩

واستمرت الاشتباكات قبل أن يقف بوفاريني ويتلقى بطاقة صفراء.

وتقدم بوفاريني، الذي قضى 4 مواسم في سان لورينزو، بالاعتذار في وقت لاحق.

وقال بوفاريني: ”شعرت بثقة زائدة عن الحد وأعتذر 1000 مرة للاعبي سان لورينزو وللمشجعين. لم تكن اللحظة المناسبة لتنفيذ رابونا. أدركت ذلك في وقت لاحق“.

وبقي سان لورينزو دون فوز للمباراة 15 على التوالي، في كل المسابقات.