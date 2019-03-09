بروسيا دورتموند يهزم شتوتغارت ويتراجع للمركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني

منح هدفان متأخران من باكو ألكاسير وكريستيان بوليسيك فوزًا صعبًا لبروسيا دورتموند 3-1 على شتوتغارت المتعثر، اليوم السبت، لكنه فقد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لصالح بايرن ميونخ بفارق الأهداف.

ولم يقدم دورتموند، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام توتنهام هوتسبير منتصف الأسبوع الماضي، أداء جيدًا واحتاج إلى ركلة جزاء من ماركو رويس في الشوط الثاني ليفتتح التسجيل.

لكن شتوتغارت أدرك التعادل عبر مارك-أوليفر كيمبف في الدقيقة 71 قبل أن يحرز ألكاسير هدفه 14 هذا الموسم.

وحسم البديل بوليسيك فوز دورتموند في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد فريقه إلى 57 نقطة مثل بايرن الذي انتزع الصدارة بفضل انتصاره الساحق 6-صفر على فولفسبورغ.