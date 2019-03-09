بايرن ميونخ يكتسح فولفسبورغ ويقتنص صدارة ترتيب الدوري الألماني

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه فولفسبورغ بستة أهداف دون رد، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الألماني.

سجل أهداف البايرن سيرجي غنابري، روبرت ليفاندوفيسكي ”هدفين“، خاميس رودريغيز، توماس مولر وجوشوا كيميتش، في الدقائق 34، 37، 52، 76، 82 و85.

واستطاع البايرن اعتلاء صدارة الدوري الألماني بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند، بعدما تساوى الفريقان برصيد 57 نقطة، بينما توقف فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السابع.

وقبل أربعة أيام من استضافة ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، قدم بايرن أداء فعالًا، إذ تقدم بهدفين في غضون ثلاث دقائق عبر سيرج غنابري وليفاندوفسكي في الشوط الأول.

وأضاف جيمس رودريغيز الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم هز توماس مولر، الذي تم استبعاده مع ماتس هوملز وجيروم بواتنغ من المنتخب الألماني، الأسبوع الماضي، الشباك بالهدف الرابع.

وأكمل يوشوا كيميش وليفاندوفسكي أهداف الفريق البافاري.

وهذه هي الهزيمة 12 على التوالي لمدرب فولفسبورغ برونو لاباديا ضد بايرن، وهي الأكبر في الدوري لمدرب أمام منافس واحد.