القبض على مشجع بسبب شجار مع قائد رينجرز في الملعب

ألقت الشرطة القبض على مشجع؛ بعد الشجار مع جيمس تافرنيير قائد رينجرز، خلال التعادل 1/1 مع هايبرنيان صاحب الأرض في الدوري الإسكتلندي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة.

وركل المشجع الكرة بعيدًا، بينما كان تافرنيير يستعد لتنفيذ رمية تماس، قبل أن يحدث شجار بينهما وتتدخل الشرطة للقبض على الرجل.

وقالت ليان دمبستر مسؤولة الشرطة في هايبرنيان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن المشجع البالغ عمره 21 عامًا سيتم حرمانه من دخول ملعب إيستر رود مدى الحياة، كما أكدت أنها ستعتذر بشكل شخصي إلى قائد رينجرز.

وأضافت: ”لقد تسبب في إحراج النادي الليلة، وهذا تصرف غير مقبول على الإطلاق“.

وحدثت الواقعة بعد 6 أيام من إلقاء المشجعين لزجاجة بالقرب من سكوت سينكلير لاعب سيلتيك في ملعب إيستر رود، خلال مواجهة في دور الـ 8 لكأس إسكتلندا.

ويتأخر رينجرز، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، بـ 7 نقاط عن سيلتيك المتصدر، بينما يأتي هايبرنيان سادسًا بفارق 17 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني.