ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على أودينيزي برباعية (صورة)

سجل الصاعد مويس كين هدفين في أول مشاركة أساسية له مع يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم هذا الموسم ليوسع فريقه الفارق في الصدارة إلى 19 نقطة بعد الفوز 4-1 على أودينيزي اليوم الجمعة.

وأراح ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس العديد من اللاعبين الأساسيين استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد أن خسر 2-صفر في الذهاب، ومن بينهم كريستيانو رونالدو وماريو مانزوكيتش وباولو ديبالا.

ورغم ذلك لم يواجه يوفنتوس أي مشكلة أمام ضيفه بعد أن سجل رباعية لأول مرة هذا الموسم وحافظ على سلسلة عدم الهزيمة في 27 مباراة بموسم 2018-2019.

يوفنتوس 4 × 1 اودينيزي | اهداف المباراة pic.twitter.com/2jyffmJ3Zj — ًًًُ (@gG9JfmnP4iAFBQf) ٨ مارس ٢٠١٩

بهذه النتيجة، يحلق اليوفي على القمة برصيد 75 نقطة بفارق 19 نقطة عن نابولي، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: