مروان فيلايني يعتزل اللعب مع منتخب بلجيكا

أعلن مروان فيلايني لاعب وسط بلجيكا اعتزاله اللعب الدولي، اليوم الجمعة، لينهي مسيرته التي استمرت 12 عامًا مع منتخب بلاده.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 31 عامًا 18 هدفًا في 87 مباراة مع بلجيكا، وشارك في كأس العالم مرتين، وساهم في الحصول على المركز الثالث في النسخة الماضية في روسيا.

وكتب فيلايني عبر حسابه في تويتر: ”بعد 12 عامًا من تمثيل بلجيكا على أعلى مستوى، قررت الاعتزال الدولي.

”أشعر أن الوقت مناسب للابتعاد ومنح الفرصة للجيل الجديد من اللاعبين لمواصلة الفترة الناجحة في تاريخ كرة القدم البلجيكية“.

وأضاف: ”أملك العديد من الذكريات المذهلة… أنا فخور بوجود بلجيكا في صدارة التصنيف العالمي“.

وانضم فيلايني إلى شاندونغ لونينغ الصيني في فبراير شباط، بعد خمسة أعوام ونصف مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأحرز هدف الفوز في مشاركته الأولى في الدوري الصيني ضد بكين رينهي هذا الشهر.