استحداث بطولة جديدة وزيادة عدد منتخبات كأس العالم…. الفيفا يكشف أجندة اجتماع مجلسه التنفيذي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، (الفيفا)، اليوم الخميس، رسميًا، أجندة اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 15 مارس في مدينة ميامي الأمريكية.

وسيناقش المجلس التنفيذي للفيفا قضايا مهمة، أبرزها تغيير النظام الحالي لكأس العالم للأندية، واستحداث بطولة جديدة (دوري الأمم) على غرار بطولة دوري الأمم الأوروبية، ودراسة إمكانية زيادة عدد منتخبات كأس العالم ٢٠٢٢ من 32 منتخبًا إلى 48 منتخبًا.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في يناير الماضي، إثر القمة التنفيذية للفيفا، والتي استمرت 3 أيام في مراكش: ”نعتقد بأن رفع عدد المنتخبات في مونديال 2026 هو قرار جيد، ونحن ندرس إمكانية تنفيذ هذا الأمر اعتبارًا من 2022 ”.

وقرر الاتحاد الدولي رفع عدد المنتخبات في كأس العالم من 32 حاليًا إلى 48، بدءًا من مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؛ إلا أن اتحاد أمريكا الجنوبية ”كونميبول“ تقدم في الأشهر الماضية، باقتراح لتطبيق هذه الزيادة، بدءًا من كأس العالم المقبلة.

كما اقترح إنفانتينو إطلاق كأس عالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا، على أن تقام كل 4 سنوات إضافة لنسخة عالمية من دوري الأمم الأوروبية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويرغب إنفانتينو في انطلاق البطولتين في 2021.

وقال رئيس الفيفا، إن خططه، التي قدّمها لأول مرة في اجتماع للفيفا في بوغوتا، العام الماضي، تستند إلى عرض من تحالف استثماري يرغب في ضخ 25 مليار دولار على مدار 12 عامًا، في مقابل استحواذه على 49% من ملكية البطولتين.

ووصف الاتحاد الأوروبي للعبة خطط الفيفا بأنها ”غير مقبولة بشكلها الحالي“، وطالب ”بضرورة الكشف عن كافة البنود الرياضية والتجارية بشكل كامل؛ لتتم مناقشتها“ بين كافة الأطراف المعنية.