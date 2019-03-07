زيدان يحدد شروطه للعودة إلى ريال مدريد (فيديو)

كلّف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إيميليو بوتراغينيو بإقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العودة لتدريب الفريق الملكي الموسم المقبل.

وبحسب برنامج تلفزيوني يقدّمه الصحفي الإسباني الشهير جوسيب بيدريول، المقرب من ريال مدريد، فإن بيريز أوكل مهمة إقناع زيدان بالعودة إلى ريال مدريد إلى بوتراغينيو.

وغادر زيدان ريال مدريد بعد أيام من قيادته الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مايو الماضي.

وأشار البرنامج إلى أن أيام المدرب الحالي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري في ريال مدريد باتت معدودة، بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام برشلونة، ثم ابتعاد الفريق بـ 12 نقطة عن برشلونة في الدوري الإسباني، والضربة القوية هي خروج ريال مدريد من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بالخسارة 4/1 أمام أياكس الهولندي، رغم فوز ريال مدريد 2/1 ذهابًا.

وأضاف البرنامج أن كل الأعين متجهة إلى زيدان، وأن المفاوضات ستكون معقدة وصعبة وحساسة، إذ أن زيدان مطلوب بشدة في يوفنتوس وأن أهداف النادي الإيطالي تصطدم مع أهداف ريال مدريد، في ظل تقارير عن اقتراب مغادرة المدرب ماسيمليانو آليغري.

وأشار جوسيب بيدريول، إلى أن زيدان، البالغ من العمر 46 عامًا، سيقبل العودة لتدريب ريال مدريد، حال إحداث تجديد ثوري في غرف ملابس الفريق الملكي.